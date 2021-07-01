В Москве 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 июля в столице стартует ревакцинация горожан от коронавируса, ее можно пройти в восьми павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва". А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках", – рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что порядок ревакцинации был проработан столичными властями совместно с Минздравом РФ. В условиях тяжелой эпидемической обстановки ее рекомендуется проходить раз в полгода, а в обычных условиях – раз в год.

"Спустя полгода настоятельно рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител", – рассказал Собянин.

В настоящее время для ревакцинации доступны препараты "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт", причем москвичи смогут выбрать любую из них вне зависимости от того, какой препарат был использован для первоначальной прививки. В дальнейшем пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России.

"Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "Дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз", – обратился Собянин к москвичам.

Ранее Минздрав утвердил и направил в регионы временные методические рекомендации по вакцинации населения от коронавируса. В документе говорится, что перед прививкой не нужно делать тест на антитела – важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества.

