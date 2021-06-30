Минздрав утвердил временные рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

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Минздрав утвердил и направил в регионы временные методические рекомендации по вакцинации населения от коронавируса.

В документе говорится, что перед прививкой не нужно делать тест на антитела – важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества. Кроме того, прививаться можно любым из зарегистрированных в РФ препаратов, при этом если та или иная вакцина в первый раз дала нежелательные побочные эффекты, то проводить ревакцинацию с согласия пациента можно любой другой.

Повторную вакцинацию необходимо будет проводить раз в год после достижения коллективного иммунитета в стране. До этого ревакцинацию нужно проводить каждые полгода.

Кроме того, после достижения коллективного иммунитета по желанию пройти ревакцинацию можно будет также по истечении шести месяцев после перенесенной болезни или последней прививки.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество привившихся от коронавируса россиян достигло 23 миллионов человек. Он отметил, что в последние дни в стране серьезно возросли темпы вакцинации.

До этого глава Минздрава рассказал, что в России изменилась картина заболеваемости коронавирусом: стало больше пациентов в возрасте от 26 до 40 лет. Прирост инфицированных среди экономически активного населения этого возраста составил 26%.