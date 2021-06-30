Минздрав утвердил временные рекомендации о вакцинации населения от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Минздрав утвердил и направил в регионы временные методические рекомендации по вакцинации населения от коронавируса.
В документе говорится, что перед прививкой не нужно делать тест на антитела – важно следовать графику вакцинации вне зависимости от их количества. Кроме того, прививаться можно любым из зарегистрированных в РФ препаратов, при этом если та или иная вакцина в первый раз дала нежелательные побочные эффекты, то проводить ревакцинацию с согласия пациента можно любой другой.
Повторную вакцинацию необходимо будет проводить раз в год после достижения коллективного иммунитета в стране. До этого ревакцинацию нужно проводить каждые полгода.
Кроме того, после достижения коллективного иммунитета по желанию пройти ревакцинацию можно будет также по истечении шести месяцев после перенесенной болезни или последней прививки.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что количество привившихся от коронавируса россиян достигло 23 миллионов человек. Он отметил, что в последние дни в стране серьезно возросли темпы вакцинации.
До этого глава Минздрава рассказал, что в России изменилась картина заболеваемости коронавирусом: стало больше пациентов в возрасте от 26 до 40 лет. Прирост инфицированных среди экономически активного населения этого возраста составил 26%.
Минздрав предложил учитывать вакцинацию при плановой госпитализации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: