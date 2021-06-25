Мурашко сообщил об изменении картины болеющих COVID-19

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Картина заболеваемости коронавирусом в России изменилась, стало больше пациентов в возрасте 26–40 лет. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По заболевшим пациентам изменилась несколько картина болеющих, я хотел бы это отметить в своем докладе. И если в первую волну и вторую вону мы констатировали преимущественно заболевание у лиц старше 40 лет и старше 60 – это люди доминирующей группы, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26–40 лет", – заявил министр в ходе заседания Координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавируса.

Он обратил внимание, что эта категория населения наиболее активна. Прирост заболевших среди людей этого возраста превысил 26%.

Ранее врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ, доктор медицинских наук, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили развеял основные мифы о вакцинации.

Он отметил, что молодость и хорошее здоровье не являются гарантом легкого течения болезни, поэтому отказываться от прививки не стоит.

