В столице койки для пациентов с COVID-19 могут закончиться через 2–3 недели – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице продолжают ухудшаться показатели по коронавирусу.



Анастасия Ракова заммэра Москвы За неделю число инфицированных увеличилось на 80 процентов. А за две недели оно выросло ровно в два раза. Еще 2 недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас – уже почти 1 800. Рост составил более 70 процентов.

Она подчеркнула, что объем госпитализаций в неделю почти достиг значений мая и декабря 2020 года. По ее словам, при таком развитии ситуации койки, предназначенные для лечения больных коронавирусом, могут закончиться через 2–3 недели.

Почему в столице введена обязательная вакцинация?

Вице-мэр объяснила, что пандемия коронавируса в Москве набирает обороты – цифры стали увеличиваться с каждым днем.

Прививка, как и средства индивидуальной защиты, обеспечивает не только безопасность для самого себя, но и для окружающих. В связи с этим работникам отраслей, которые контактируют с большим количеством людей, особенно важно вакцинироваться, подчеркнула Ракова.

"Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно "помолодела". Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22–55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77 процентов от всех заболевших", – добавила вице-мэр.

Она объяснила, что в последнее время зафиксирован значительный прирост заболевших именно среди молодежи. При этом данные пациенты часто болеют в тяжелой форме.

Почему привиться нужно массово и так быстро?

Врачи отмечают, что вакцинация должна быть проведена в максимально короткий срок. Растягивание этого процесса во времени не позволит остановить рост заболеваемости и снизить риски мутации и формирования новых штаммов вируса в будущем, отметила заммэра.



Анастасия Ракова заммэра Москвы При таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация разительно отличается от той, которая была в прошлом году. Сегодня каждому доступна вакцинация – единственный эффективный способ защиты от коронавируса.

Каким организациям необходимо достичь 60% вакцинации работников?

Из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60 процентов сотрудников.

К этим категориям отнесены организации, сотрудники которых по роду своей деятельности ежедневно контактирует с большим числом людей. Такие предприятия или организации могут стать источником распространения инфекции. Это предприятия торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

В какие сроки необходимо провести вакцинацию?

До 15 июля необходимо провакцинировать работников хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине. Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.

Как работодатель должен подтвердить вакцинацию сотрудников?

С 1 до 15 июля организациям необходимо предоставить сведения по каждому работнику через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не потребуется и не будет служить доказательством получения вакцины. Получить консультацию можно по телефону +7 (495) 197-97-77 или на портале i.moscow.



Анастасия Ракова заммэра Москвы Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан (его клиентов) и тем более подвергать риску их здоровье и жизни.

Заммэра напомнила, что в столице открыто большое количество прививочных пунктов. При этом мощности вакцинации могут быть увеличены. Ракова призналась, что решение об обязательной прививке было непростым.

"Понимаю, что оно вызывает у части людей раздражение и непонимание. Однако без завершения массовой иммунизации в короткие сроки у нас не получится остановить или как минимум замедлить резкий скачок заболеваемости. Поэтому решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером. Очень надеемся, что эффект от этих мер мы увидим уже в ближайший месяц", – заключила Анастасия Ракова.