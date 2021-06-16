Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы объяснили, кого касается обязательная вакцинация. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах", – цитирует его РИА Новости.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.