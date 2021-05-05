Назван заметный признак перенесенного COVID-19

Фото: twitter.com/timspector

Британский профессор Тим Спектор заявил, что признаком перенесенного COVID-19 могут быть линии или бороздки на ногтях. Об этом сообщает News.ru.

По словам профессора, ногти восстанавливаются с заметной границей роста в момент болезни и после нее.

Спектор пояснил, что на отросших ногтях видна белая полоса. При этом он отметил, что такой симптом проявляется не у всех людей, перенесших COVID-19.

Профессор добавил, что появление линий на ногтях может говорить не только о коронавирусе, но и других серьезных заболеваниях. Это, по его словам, может быть корь, скарлатина и диабет.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc — Tim Spector (@timspector) May 3, 2021



Ранее ученые из США и Великобритании в ходе совместной работы выяснили, что нарушения в мозговой деятельности у переболевших коронавирусом возникают чаще, чем у перенесших другие вирусные заболевания.

Участниками эксперимента стали 200 тысяч человек. Испытуемых обследовали через полгода после перенесенного COVID-19. Их проверили на наличие 14 нервных или психических расстройств.