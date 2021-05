Назван заметный признак перенесенного COVID-19

Британский профессор Тим Спектор заявил, что признаком перенесенного COVID-19 могут быть линии или бороздки на ногтях. Об этом сообщает News.ru.

По словам профессора, ногти восстанавливаются с заметной границей роста в момент болезни и после нее.

Спектор пояснил, что на отросших ногтях видна белая полоса. При этом он отметил, что такой симптом проявляется не у всех людей, перенесших COVID-19.

Профессор добавил, что появление линий на ногтях может говорить не только о коронавирусе, но и других серьезных заболеваниях. Это, по его словам, может быть корь, скарлатина и диабет.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc