Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Запрет на взлет и посадку самолетов в аэропорту Жуковский вводился вечером в воскресенье, 4 января. Тогда же ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Внуково.

В этот же день вражеские дроны попытались нанести удар по столице. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 24 беспилотника. Как отмечал Сергей Собянин, на местах падения обломков работали экстренные службы.