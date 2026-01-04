04 января, 17:34Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системой ПВО Минобороны РФ уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к столице уничтожены 24 беспилотника.
В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.