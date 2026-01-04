Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили пять БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ ликвидировали еще пять дронов, летевших на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Атака на столицу началась в воскресенье, 4 декабря. По последним данным, на подлете к Москве уничтожены 23 дрона.

В связи с этим временные ограничения были введены в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.