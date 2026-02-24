Форма поиска по сайту

24 февраля, 10:11

Происшествия

Полицейские в Москве изъяли из оборота более 300 кг анаболических стероидов

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Более 300 килограммов анаболических стероидов изъяли правоохранители в Москве из незаконного оборота, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По делу задержаны восемь человек, подозреваемых в организации интернет-магазина с соответствующими веществами. Продажа товара осуществлялась бесконтактным способом. Получив заказ, организаторы собирали посылки, а затем передавали их сообщникам, которые отвозили товары на почту.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").

Ранее полицейские в Москве задержали двух мужчин по подозрению в незаконном обороте оружия. Сперва правоохранители задержали 24-летнего жителя одного из регионов России, у которого был обнаружен пригодный для стрельбы пистолет.

После был задержан 23-летний мужчина, который, по версии следствия, продал оружие своему знакомому. Возбуждены уголовные дела, оба фигуранта заключены под стражу.

происшествиягород

