Введение в РФ единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменит скидки

Введение единых правил отображения цен на маркетплейсах не исключит возможность получения скидок и применения маркетинговых инструментов на платформах, рассказали РИА Новости в министерстве экономического развития России.

Речь идет о достоверности отображения стоимости товара, а также о том, что с этой ценой может происходить при последующем ознакомлении с продукцией, пояснили представители ведомства.

О том, что в России введут единые правила отображения товаров на маркетплейсах независимо от средства платежа, ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, в стране начнут действовать требования к проверке сведений о товарах при помощи госсистем и реестров, в том числе сертификаты и маркировку.

По словам председателя правительства, многие покупатели переживают, что из-за "каких-то движений" они не смогут недорого и с удобной доставкой приобрести привычный товар.