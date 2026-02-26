Криштиану Роналду стал акционером испанского ФК "Альмерия"

Фото: ТАСС/LUSA/EPA/JOSE SENA GOULAO

Португальский футболист, нападающий саудовского клуба "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал обладателем 25% акций испанской команды "Альмерия". Об этом сообщает RT со ссылкой на газету AS, в распоряжении которой есть комментарий спортсмена.

Роналду назвал "Альмерию" клубом с "прочной основой и явным потенциалом роста". Спортсмен выразил свою радость, связанную с тем, что теперь он будет работать с руководством испанской команды для последующего развития клуба.

Акции "Альмерии" будут интегрированы в CR7 Sports Investments – дочернюю компанию CR7 SA, которая была создана для консолидации и управления инвестициями португальского футболиста в спорте.

В июне 2025 года Роналду продлил контракт с "Аль-Наср", где играет с 2022-го. Его новое соглашение будет действовать до 2027 года. В Испании футболист выступал за "Реал Мадрид" с 2009-го по 2018-й.

