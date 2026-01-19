Криштиану Роналду выиграл суд против "Ювентуса" по делу о зарплате

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Туринский суд отклонил апелляционную жалобу итальянского футбольного клуба "Ювентус" на решение арбитража, который обязал команду выплатить 9,7 миллиона евро португальскому нападающему Криштиану Роналду, в настоящее время выступающему за саудовский "Аль-Наср". Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Арбитражный суд вынес соответствующее решение в 2024 году. "Ювентус" должен перечислить Роналду указанную сумму, поскольку она изначально полагалась игроку в качестве выходного пособия при переходе в английский "Манчестер Юнайтед".

Во время пандемии коронавируса клуб договорился с футболистом об отсрочке выплаты части заработной платы в размере 19,6 миллиона евро. Стороны подписали дополнительное соглашение о бонусах на эту сумму, которые должны были быть выплачены до 31 июля 2021 года. Поскольку выплаты не были произведены, Роналду обратился в суд.

29 ноября 2022 года большинство членов совета директоров "Ювентуса", включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, подали в отставку.

1 декабря того же года прокуратура Турина подготовила документы для привлечения Аньелли и других руководителей клуба к судебной ответственности по подозрению в финансовых нарушениях. Расследование касалось предоставления недостоверной финансовой отчетности, манипуляций с данными и завышения цен при покупке игроков.

Руководству клуба вменяли распространение ложной информации о финансовом состоянии, манипулирование рынком, предоставление фиктивных деклараций о доходах и препятствование аудиторским проверкам.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 год. За этот период он провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 28 голевых передач. В составе туринского клуба португалец дважды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок Италии.

Ранее парижский суд по трудовым спорам обязал футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" выплатить 61 миллион евро бывшему форварду команды Килиану Мбаппе. Уточнялось, что компенсация связана с невыплатой клубом бонусов и заработной платы с момента окончания контракта Мбаппе в 2024 году.