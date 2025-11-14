Криштиану Роналду получил красную карточку в матче против Ирландии

Фото: ТАСС/AP/Armando Franca

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил красную карточку во время матча с командой Ирландии. Это произошло в отборочной игре чемпионата мира 2026 года, передает RT.

Во время матча футболист ударил защитника ирландской команды Дару О'Ши локтем.

Сначала Роналду выдали желтую карточку, однако после просмотра видеоповтора судьи решили изменить наказание и удалили спортсмена с поля.

Ранее Роналду заявил, что в последний раз в карьере сыграет за сборную Португалии на чемпионате мира 2026 года. Ближайший ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля.

В июне этого года Роналду продлил контракт с "Аль-Наср". Теперь его соглашение действует до 2027-го. В этом же месяце футболист вместе со сборной Португалии стал двукратным чемпионом Лиги наций.