Forbes назвал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым футболистом

Фото: ТАСС/AP/Armando Franca

Португальский футболист Криштиану Роналду занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes.

Как сообщает издание, за 2025 год футболистом заработано 280 миллионов долларов. 230 из них – это зарплата и бонусы за выступление на поле. Спонсорские сделки принесли ему 50 миллионов.

На второй строчке рейтинга – аргентинский нападающий Лионель Месси с общим доходом 130 миллионов долларов. 60 миллионов составила зарплата, а остальные 70 – заработки вне футбольного поля.

Замыкает тройку лидеров французский футболист Карим Бензема, который заработал 104 миллиона долларов. 100 из них ему принесли спортивные гонорары, а 4 миллиона составил остальной заработок.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Долгое время он зарабатывал на одном уровне с Лионелем Месси, однако в 2023 году футболист получил контракт в 200 миллионов долларов с "Аль-Наср".

