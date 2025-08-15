Daily Mail: Роналду потратил более 366 тыс долларов на подарки невесте

Фото: AP Photo/Michael Probst

Португальский футболист Криштиану Роналду потратил свыше 366 тысяч долларов на подарки своей невесте Джорджине Родригес перед их свадьбой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, Роналду подарил Родригес новую машину, дорогую косметику, духи, часы и одежду.

Футболист недавно сделал предложение своей возлюбленной, с которой он состоит в отношениях с 2016 года. У пары двое детей – шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. У Роналду также есть сын Криштиану-младший, рожденный в 2010 году, а в 2017 суррогатная мать родила футболисту близнецов Еву и Матео.

СМИ сообщали, что Роналду мог потратить на помолвочное кольцо для Родригес около 5 миллионов долларов. Стоимость ювелирного изделия предположила ювелир Аджа Ананда. Эксперт также отметила, что для украшения был выбран бриллиант категории D весом около 30 карат.

Однако ювелир Лора Тейлор посчитала, что вес центрального камня составляет от 15 до 20 карат, а само кольцо стоит более 2 миллионов долларов.