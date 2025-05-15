Футболист Роналду в третий раз признан самым высокооплачиваемым спортсменом

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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду занял первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года по версии журнала Forbes.

За последний год доходы Роналду составили 275 миллионов долларов. Основную часть суммы – 225 миллионов – футболист получил по контракту с саудовским клубом. Оставшиеся 50 миллионов принесли спонсорские сделки, уточнили авторы рейтинга.

Выше этого показателя были только доходы боксера Флойда Мейвезера – младшего – 300 миллионов в 2015 году и 285 миллионов в 2018 году.

На второй строчке рейтинга расположился разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри с общим доходом 156 миллионов долларов, где 56 миллионов составила зарплата в НБА, а 100 миллионов принесли спонсорские соглашения. Этот заработок стал наивысшим показателем в истории ассоциации.

Замыкает тройку лидеров ушедший из профессионального бокса британец Тайсон Фьюри, заработавший 146 миллионов долларов, из которых 140 миллионов принесли боевые гонорары, а 6 миллионов составил заработок, не связанный со спортом.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов также вошли американский футболист Дак Прескотт с доходом 137 миллионов долларов, аргентинский футболист Лионель Месси, заработавший 135 миллионов, и баскетболист Леброн Джеймс с 133,8 миллиона. Далее следуют бейсболист Хуан Сото (114 миллионов), французский футболист Карим Бензема (104 миллиона), японский бейсболист Сехэй Отани (102,5 миллиона) и баскетболист Кевин Дюрант (101,4 миллиона).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду – младший дебютировал в составе юношеской сборной Португалии (игроки не старше 15 лет. – Прим. ред.) в матче против Японии. Он вышел на замену на 54-й минуте матча во время международного турнира в Хорватии.

Команда Роналду обошла соперников, забив четыре мяча при одном пропущенном. При этом 14-летний футболист не отметился ни голами, ни голевыми передачами.