Сын Роналду дебютировал в составе юношеской сборной Португалии в матче против Японии

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Криштиану Роналду – младший дебютировал в составе юношеской сборной Португалии (игроки не старше 15 лет. – Прим. ред.) в матче против Японии. Об этом сообщает РБК.

Он вышел на замену на 54-й минуте матча во время международного турнира в Хорватии.

Команда Роналду переиграла соперников, забив четыре мяча при одном пропущенном. При этом 14-летний футболист не отметился ни голами, ни голевыми передачами.

Португальская юношеская сборная 14 мая сойдется на поле с командой Греции.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал" летом 2025 года. В его планах – выступить в чемпионате мира – 2025, на который не попал саудовский клуб. В настоящее время контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. За прошлый год он заработал 260 миллионов долларов.