Sky Sports: Роналду может летом перейти в "Реал"

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Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может вернуться в "Реал" этим летом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, 40-летний футболист планирует выступить в клубном чемпионате мира – 2025, на который не попал саудовский клуб. Международная федерация футбола (FIFA) откроет специальные трансферные окна в начале июня, и в это время спортсмен может подписать краткосрочный контракт с "Реалом" на один турнир.

Нынешний контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. Журналисты указывали, что стороны уже договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта футболист станет владельцем 5% доли клуба.

За "Реал" Роналду выступал с 2009 по 2018 год. Вместе с этой командой он стал двукратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также три раза выигрывал клубный чемпионат мира.

Футболист второй год подряд оказывается самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. За прошлый год он заработал 260 миллионов долларов. Его зарплата в "Аль-Насре" и португальской сборной составила 215 миллионов долларов, остальные 45 миллионов пришлись на другие доходы.