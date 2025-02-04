Криштиану Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории

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Португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду назвал себя лучшим игроком в истории футбола. Такое заявление он сделал в интервью La Sexta.

"Я лучший бомбардир в истории футбола. Думаю, я лучший футболист в истории, я не видел никого лучше меня. Я говорю это от чистого сердца. Я все еще просыпаюсь с желанием тренироваться и играть матчи", – сказал он.

Спортсмен отметил, что ему нравится заниматься футболом, несмотря на трудности.

Ранее футболист рассказал, что не планирует завершать карьеру. Он выразил уверенность, что не остановится на достигнутом, и объяснил, что хочет выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы.

В сентябре 2024 года Роналду первым из футболистов в истории забил 900-й мяч в карьере.