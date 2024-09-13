Футболист Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Фото: ТАСС/EPА/JOSE SENA GOULAO

Португальский футболист и нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на его публикацию.

"Это больше чем просто цифра – это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами", – написал спортсмен.

Роналду не раз выигрывал Лигу чемпионов, а за сборную Португалии – чемпионат Европы. Кроме того, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Футболист играл в "Спортинге", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадриде" и "Ювентусе".

Недавно Роналду забил гол в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии, который стал 900-м в его карьере. Таким образом, спортсмен стал первым в истории футболистом, достигшим такой отметки.

При этом ранее Роналду признавался, что не собирается участвовать в следующем чемпионате Европы. Футболист уточнял, что всегда будет отдавать все силы в футболке сборной Португалии.

