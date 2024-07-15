Сборная Испании выиграла чемпионат Европы по футболу

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Сборная Испании со счетом 2:1 одержала верх над командой Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла на стадионе в Берлине. В составе победителей мячи забили Нико Уильямс (47-я минута) и Микель Оярсабаль (86-я минута). У проигравших отличился Коул Палмер (73-я минута).

Для сборной Испании это четвертая победа в европейском первенстве, ранее они становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах. Команда Англии, напротив, ни разу не побеждала на чемпионатах Европы.

Ранее во время матча первого тура группового этапа против сборной Чехии нападающий португальской сборной по футболу Криштиану Роналду установил рекорд по количеству попаданий в офсайд.

39-летний спортсмен три раза оказывался в положении "вне игры". Это самый большой показатель среди всех игроков – участников турнира. Однако Португалия все равно вышла победителем со счетом 2:1.