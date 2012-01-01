Групповой этап Евро-2024 завершился в Германии

Групповой этап чемпионата Европы по футболу завершен: определены все 16 участников 1/8 финала, которые продолжат борьбу за трофей. И далеко не все сборные порадовали болельщиков красивой игрой и приемлемым результатом. О главных открытиях и неудачниках групповой стадии Евро расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Три нераскрытых потенциала

Фото: AP Photo/Frank Augstein

Из 24 сборных, которые попали на Евро в Германии, в 1/8 вышли 16 команд. Это не только первые и вторые места в своих группах, но и четверка лучших с третьих строчек. Подробные итоги, кто с какой строчки отправился в плей-офф, можно посмотреть здесь.

Пожалуй, главным разочарованием всего турнира пока выглядит сборная Англии. Команда Гарета Саутгейта обладает самым дорогим составом на турнире, однако ее игра могла бы удовлетворить разве что страдающих бессонницей. Осторожный футбол, граничащий с трусостью, по-настоящему бесит фанатов. Даже с учетом того, что миллионеры с Туманного Альбиона все равно заняли первое место в группе. Если британская голевая машина в плей-офф так и не разгонится, Саутгейт наверняка встанет на биржу труда.

Сложное впечатление пока оставляет сборная Италии. Турнир для команды Лучано Спалетти вообще начался с самого быстрого гола в истории Евро (на 23-й секунде), пропущенного от скромной Албании. Тот матч они все же выиграли, однако затем "Скуадра адзурра" с треском проиграла Испании и еле спаслась в решающем матче за второе место в группе с Хорватией, забив на самых последних секундах. В итоге пока одна из самых ярких команд по именам не показывает и доли того, что от нее ждали фанаты.

Третье лично мое смазанное впечатление первой части Евро – Нидерланды. Команда Рональда Кумана еле выковыряла три очка в стартовой игре против снова завалившей большой турнир Польши, сыграла бодрую, но все же нулевую ничью с французами без Килиана Мбаппе и проиграла в перестрелке с Австрией – 2:3. Если бы не система с добором лучших с третьей строчки, оранжевые бы отправились в отпуск уже по итогам групповой стадии. Заход в плей-офф со скрипом при таком количестве ярких и талантливых футболистов – приговор для любого тренера. Куману есть о чем пораскинуть мозгами.

Три приза зрительских симпатий

Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Квартет B, который изначально окрестили "группой смерти", оживила великолепная сборная Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте, попав в компанию к Италии, Хорватии и Албании, влетели в плей-офф с красивым атакующим футболом и невероятно надежной обороной. Как итог 100-процентный набор очков и разница мячей 5:0 – чистое первое место и мои личные симпатии по игре на этом турнире.

Одним из главных удивлений стала сборная Австрии. Да, на старте подопечные знакомого нам по работе в "Локомотиве" Ральфа Рангника уступили Франции, но затем убрали Польшу и выиграли перестрелку с Нидерландами. И все это – с фирменными чертами мощного прессинга, который в свое время сделал немецкого специалиста одним из самых прогрессивных в мировом футболе. Как итог Австрия стала первой в своей группе на крупном турнире впервые с чемпионата мира 1978 года.

Ну а главной суперсенсацией пока является сборная Грузии. Подопечные французского специалиста Вилли Саньоля вообще впервые попали на чемпионат Европы. И многие думали, что выбраться из квартета с Турцией, Чехией и Португалией во главе с нестареющим Криштиану Роналду грузинам практически нереально.

После поражения от первых (1:3) и ничьей со вторыми (1:1) шанс на плей-офф был призрачен – ведь для этого надо было обыграть третьих. Но они это сделали благодаря голам главной звезды нынешнего грузинского поколения Хвичи Кварацхелия и ударного форварда Жоржа Микаутадзе с пенальти, а также феноменальному перфомансу голкипера Георгия Мамардашвили (он вообще, пожалуй, лучший вратарь всего группового этапа).

Но главное – банда Саньоля во всех матчах сыграла от себя, здорово комбинируя и атакуя большими силами. Что редкость для не самых звездных команд, которые лишний раз лучше "припаркуют автобус" – только бы не пропустить.

Три странных факта

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Один из самых лакомых кусочков любого большого турнира – бомбардирская гонка. И пока на этом Евро первое место не у того же француза Килиана Мбаппе (тот вообще пока забил всего один гол) или, скажем, англичанина Харри Кейна (с такой игрой его сборной попробуй вообще забей больше одного мяча за турнир). Сейчас во главе списка в принципе не конкретный игрок, а некий собирательный образ – автогол.

Да-да, за групповой этап футболисты забили в свои ворота аж семь мячей. Но удивительно, что устоял рекорд: на Евро-2020 на этой стадии зафиксировали восемь автоголов. Среди же конкретных персоналий лучший бомбардир с активом в три забитых мяча – Жорж Микаутадзе, что тоже своего рода сенсация. И неважно, что два из них он отпраздновал в фирменном стиле после пенальти: на табло они все равно отображаются одинаково.

История с автоголом поразительна, но есть и еще более ошеломляющий факт. Сборная Франции сумела выйти из своей группы досрочно, и при этом ее футболисты своими ногами не забили ни одного мяча. Такого в истории Евро не было вообще никогда. За первые две игры против Австрии и Нидерландов команда Дидье Дешама пропустила ноль, а "забила" всего один усилиями защитника первых Максимилиана Вебера. Но заработанные в этих встречах четыре очка гарантировали "трехцветным" проход дальше. А своими ногами французы впервые на Евро-2024 отличились лишь в заключительном матче группы – Мбаппе реализовал пенальти в ворота Польши.

Ну а третий странный факт тесно связан с российским футболом. Одной из самых кусачих команд групповой стадии стала сборная Словении, которая в итоге вышла в плей-офф с третьего места. Оплот ее обороны – защитник вылетевшего из РПЛ "Сочи" Ваня Дркушич, который шикарно смотрелся даже против английских миллионеров. И теперь он получит шанс проявить себя в плей-офф. А раз так, то Дркушич стал первым игроком в истории российского подэлитного дивизиона ("Сочи" после прощания с РПЛ уже является командой Первой лиги), кто сыграет на Евро в матчах навылет. И что-то мне подсказывает, что после такого турнира на российском юге он вряд ли задержится.

Кстати о плей-офф: первые игры 1/8 финала начнутся уже 29 июня. До главного матча, который будет сыгран в Берлине 14 июля, осталось совсем чуть-чуть.