Чемпионат Европы по футболу начнется в Германии 14 июня

14 июня в Германии начинается чемпионат Европы по футболу: в матче открытия хозяева турнира примут в Мюнхене сборную Шотландии. Россия из-за санкций участие в отборе на Евро не принимала, но без персон, так или иначе связанных с нашей страной, все же не обошлось. Кто фаворит турнира и каких звезд можно там увидеть, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Что? Где? Когда?

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в 10 немецких городах: начнется игрой сборных Германии и Шотландии в Мюнхене 14 июня, а завершится финалом в Берлине 14 июля. Примут участие в турнире 24 команды, из них 23 прошли сито отборочных и стыковых матчей, еще одна – хозяйка Евро – застолбила за собой место автоматически.

Все сборные разбили на шесть групп, внутри квартетов соперники проведут между собой по три матча – каждый с каждым. В 1/8 финала выйдут занявшие первое и второе места в квартетах плюс четыре лучших из числа тех, кто довольствовался третьей строчкой: это ноу-хау последних лет. Их определят по таким показателям, как количество набранных очков, лучшая разница забитых и пропущенных мячей и наибольшее число забитых голов.



Последние игры группового этапа состоятся 26 июня, а с 29-го начинается плей-офф, который продлится вплоть до финального матча в Берлине. К слову, игры за третье место, в отличие от тех же чемпионатов мира, не будет: на Евро она традиционно не проводится. Полное расписание матчей можно найти в специальном разделе на сайте УЕФА.

Кубок их?

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

В прогнозах, кто выиграет Евро, сходятся и люди, и бездушные машины. Главный претендент, по мнению большинства экспертов, букмекеров и суперкомпьютера одной из статистических компаний, – сборная Англии. К слову, она же и самая дорогая: общая стоимость всех игроков, по данным портала Transfermarkt, составляет почти 1,5 миллиарда евро. Один только 20-летний полузащитник Джуд Беллингем, разорвавший клубный футбол в составе мадридского "Реала", оценивается в 180 миллионов.

Но есть нюанс: сборная Англии уже который год ходит в главных фаворитах, однако Евро ей так и не покорилось. На прошлом турнире подопечные Гарета Саутгейта даже дошли до финала на родном "Уэмбли", но проиграли по пенальти итальянцам. Возможно, в последние годы тут замешан злой рок Харри Кейна: суперзвездный форвард мюнхенской "Баварии" колотит голы с завидной регулярностью, но за всю карьеру 30-летний спортсмен не взял ни одного титула. Это уже давно стало предметом шуток: мол, Кейн делает любую команду бестрофейной. Даже гегемонистая "Бавария" после его прихода пролетела во всех турнирах.

В тройку главных фаворитов справедливо заносят французов с новичком "Реала" Килианом Мбаппе и, конечно, хозяев – Германию. Однако в плане последних есть сомнения: наставник команды Юлиан Нагельсманн принял ряд непопулярных решений, отцепив некогда лидеров сборной – защитника Матса Хуммельса, ставшего опорой дошедшей до финала Лиги чемпионов "Боруссии", и полузащитника Леона Горецку, проведшего довольно ровный сезоне в "Баварии". Вполне вероятно, тренеру это аукнется.

Созвездие Евро

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Так уж вышло, что ряд футболистов на этом турнире по разным причинам остались лишь зрителями. В том числе из-за обидного курьеза, как это произошло с капитаном сборной Чехии Михалом Садилеком: полузащитник получил рваную рану голеностопа, катаясь на велосипеде. Ему, безусловно, здоровья и сил, а большинство знакомых и любимых нами персоналий в заявках все же присутствуют. Всех в один материал не уместишь, но постараемся выделить самые яркие фигуры.

Как я сказал выше, в футболке сборной Франции вновь засияет блистательный чемпион мира 2018 года Килиан Мбаппе. Он главный мотор и голевая машина команды Дидье Дешама. А за Португалию выйдет неуемный легендарный 39-летний победитель Евро-2016 Криштиану Роналду. Экс-звезда "Реала" и "Манчестер Юнайтед" ныне поднимает уровень футбола в Саудовской Аравии в составе местного клуба "Аль-Наср".

Вышеупомянутые Джуд Беллингем и Харри Кейн порадуют фанатов сборной Англии. А в команде Германии последнюю гастроль отыграет завершающий карьеру после Евро маэстро Тони Кросс – полузащитник "Реала" находится в потрясающей форме. Плюс Нагельсманн вызвал еще одну легенду – голкипера "Баварии" Мануэля Нойера, который держит высокую планку даже в свои 38.

Едут на Евро и те, кто только претендует на статус культовых. Например, 21-летний полузащитник сборной Германии и пошумевшего в этом сезоне "Байера" Флориан Вирц. Своим шикарным перформансом он настолько вскружил голову футбольному миру, что "Реал", по слухам, дает за его будущий переход 150 миллионов евро!

Плюс на немецкие поля должен выйти еще более юный вундеркинд – 16-летний форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он стал одним из лидеров, еще даже не закончив школу: в сборной он пройдет онлайн-курсы и доделает "домашку". И лишь понадеялся в одном из интервью, что "учитель будет не так к нему строг".

Старые знакомые

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Да, сборная России не участвовала в отборе на Евро из-за спортивных санкций. Но тех, кто представит наш футбол или когда-то был с ним связан, в Германии все равно немало.

В составах участников есть четыре игрока из российских клубов. Сразу двое – в Албании: защитник московского "Локомотива" Марио Митай и форвард казанского "Рубина" Мирлинд Даку. Последний особенно ярко проявил себя в минувшем сезоне, наколотив приличные 10 голов. Конкуренция у него серьезная, однако свой шанс на Евро он наверняка получит.

Еще один посланник из РПЛ в составе сборной Сербии – защитник столичного "Спартака" Срджан Бабич. А вот четвертый представитель – пожалуй, самый неожиданный. Защитник сборной Словении Ваня Дркушич в этом году хоть и вылетел из РПЛ в составе "Сочи", но за три сезона на юге доказал всем свою надежность. Чем наверняка и убедил тренерский штаб национальной команды оставить его в окончательном списке. А в вылетевшем "Сочи" Дркушич вряд ли задержится, особенно если проведет Евро с помпой.

Тех же, кто был связан с нашим футболом, еще больше. К примеру, сборную Италии к победам поведет дважды чемпион России с "Зенитом" Лучано Спалетти. А команды Швейцарии и Бельгии – экс-наставники "Спартака" Мурат Якин и Доменико Тедеско. Есть и специалист, связанный с "Локомотивом": когда-то главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник приходил в стан "железнодорожников" как внешний консультант, но его многообещающий проект так и не разогнался до скорости "Сапсана". А наставник национальной команды Украины Сергей Ребров на закате карьеры игрока заезжал на год в "Рубин" с зарплатой в более чем два миллиона долларов за сезон (о чем, наверное, он сам нынче предпочитает не вспоминать).

Много и футболистов, которые ранее выступали за российские клубы. Выделяется среди них суперзвезда "Наполи" и дебютирующей на Евро сборной Грузии Хвича Кварацхелия, сделавший первые шаги к славе, в том числе в "Локомотиве" и "Рубине". Шанс выступить за Швейцарию, Хорватию, Словению и Турцию получат экс-футболисты ЦСКА Стивен Цубер, Никола Влашич, Яка Бийол и Юсуф Языджи соответственно. Плюс за тех же хорватов должен сыграть Марио Пашалич – основной винтик взявшей Лигу Европы "Аталанты", который когда-то приезжал в Москву играть за "Спартак".

Аксель Витсель, приходивший за 40 миллионов евро в "Зенит" в 2012 году, вне состава Бельгии тоже не остался. Как и полузащитник сборной Польши Себастиан Шиманьски, пару лет назад сверкнувший в столичном "Динамо". Всего же в заявках сборных 19 бывших игроков клубов РПЛ.

Благо, мы получим возможность всех их увидеть: турнир официально покажут в России.

