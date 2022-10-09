Как уход Цорна и Циннбауэра повлияют на судьбу "Локомотива"

8 октября столичный "Локомотив" отправил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера команды Йозефа Циннбауэра в отставку. Обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов объясняет, почему это произошло именно сейчас, и рассуждает о перспективах красно-зеленых в ближайшие недели и месяцы.



Московский "Локомотив" переживает однозначно худший период в своей новейшей истории. Многое было за сто лет существования столичного клуба – и вылеты в Первую лигу, и даже риск опуститься во Вторую. Но все это происходило еще в советское время. Последний раз красно-зеленые оказались в низшем дивизионе аккурат накануне развала СССР, в 1990-м. Но уже год спустя поднялись наверх и на протяжении следующих трех десятилетий не давали ни единого намека на понижение в классе. Более того, с приходом в клуб Валерия Филатова и Юрия Семина наступила золотая эпоха "Локо" – с 1992 по 2006 год дважды красно-зеленые становились чемпионами (в 2002-м и 2004-м) и еще восемь раз оказывались в призерах турнира.

Затем было относительно удачное правление Николая Наумова, смутные шесть лет с Ольгой Смородской (которую фанаты "Локо" поминают добрым словом до сих пор) и недолгая эпоха Реставрации с Ильей Геркусом. Последний умудрился за два с лишним года привести железнодорожников к победе в Кубке России и, что более важно, долгожданному чемпионству. Конечно, огромную роль в этом сыграло возвращение в клуб Юрия Семина. Однако после ухода Геркуса "Локомотив" вновь погрузился в пучину неопределенности. Новый гендиректор Василий Кикнадзе уволил Семина и тем самым обрек себя на проклятия и без того негативно настроенных болельщиков, а пришедший ему на смену Владимир Леонченко хоть и выровнял поначалу курс красно-зеленых, теперь может запомниться как самый кошмарный управленец в истории "Локо".

Под руководством Леонченко (справедливости ради, сложно сказать, чья конкретно эта была идея) в московском клубе начал реализовываться проект бывшего спортивного директора "Лейпцига" и "Зальцбурга" Ральфа Рангника. Помощником иностранного специалиста в "Локо" неожиданно выступил бывший гендиректор "Спартака" Томас Цорн, а количество немцев на один квадратный метр стадиона в Черкизове стало стремительно расти. Рангник обещал золотые горы и хотел "из паровоза сделать "Сапсан". Но энтузиазма немецкого функционера хватило всего на несколько месяцев. В июле 2021-го Рангник подписал контракт с "Локо", а уже в ноябре ушел тренировать "Манчестер Юнайтед". Вдвойне комично, что незадолго до этого немец сумел добиться отставки Марко Николича, с которым железнодорожники худо-бедно показывали достойный футбол.



С осени 2021-го клуб медленно, но верно начал двигаться в противоположную от медалей сторону. Невнятные и откровенно провальные трансферы, немцы-ноунеймы на посту главного тренера (Маркус Гисдоль, Марвин Комппер, Йозеф Циннбауэр – все эти имена многие болельщики "Локомотива" предпочли бы не знать и дальше), непонятный уход из тренерского штаба старожил клуба Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова, но самое главное – результаты. Начало нынешнего сезона стало для красно-зеленых просто чудовищным. За 12 туров "Локомотив" набрал всего девять очков, одержав лишь две победы, три раза сыграв вничью и семь раз потерпев поражение (в том числе, в матчах с "Уралом", "Факелом" и "Ахматом". Последней каплей стал разгромный проигрыш от "Сочи" (0:4), по итогам которого своей работы лишились Цорн и Циннбауэр.

Впрочем, поменяет ли это что-либо в общем курсе "Локомотива"? Маловероятно. Клуб оказался в тупике, выход из которого – глобальная смена менеджмента и построение новой долгосрочной концепции. Сейчас красно-зеленые продолжают жить в старой парадигме, где важен не результат, важна – перспектива. К сожалению, ни первого, ни второго у "Локо" не осталось. Когда ты в одном очке от зоны вылета, думать нужно исключительно о том, чтобы играть каждый матч как последний. Следовательно, и философия железнодорожников в ближайшие месяцы должна строиться именно на этом основополагающем принципе. А кто будет ее прививать: Андрей Талалаев, Сергей Юран или, может, даже Юрий Семин – уже вопрос вторичный. Пока же эта идея не будет в голове у каждого в команде, максимум на что может рассчитывать "Локо" – чемпионский кубок. Но уже в следующем году. И в ФНЛ.