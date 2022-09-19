Как "Спартак" добился минимальной победы в дерби против "Локомотива"

"Спартак" в матче десятого тура Российской Премьер-лиги с минимальным счетом одолел "Локомотив". Единственный гол в столичном дерби забил Александр Соболев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как красно-белые еще сильнее приблизили железнодорожников к вылету из РПЛ.



На 10-й тур чемпионата России выпало сразу два московских противостояния. В субботу "Торпедо", идущее на последнем месте в турнирной таблице, внезапно обыграло ЦСКА. Автозаводцы добились таким образом первой победы в сезоне. Символично, что произошла она на стадионе "Лужники", куда черно-белые переехали на время строительства своей новой арены.

Второе дерби – между "Спартаком" и "Локомотивом" – еще несколько лет назад могло бы стать одной из важнейших игр сезона. Однако в этом году железнодорожники вместо стремления к призовым местам неожиданно включились в борьбу за выживание. За девять матчей красно-зеленые набрали всего девять очков, попутно проиграв, например, "Ахмату" и "Факелу".

Поэтому в поединке против "Спартака" железнодорожники выступали, мягко говоря, не фаворитами. Практика показала, что эти предположения были верными.



До перерыва игроки "Локомотива" не нанесли ни одного удара в створ. Тогда как красно-белые сразу после стартового свистка начали создавать опасные моменты у чужих ворот.



На седьмой минуте Шамар Николсон после великолепного паса пяткой от Александра Соболева убежал практически один на один с голкипером "Локо", но удар ямайца оказался неточным. На 12-й минуте уже сам Соболев мог выйти на рандеву с Даниилом Худяковым, но Марк Мампасси успел вступить в единоборство в штрафной и в рамках правил отобрал мяч у форварда красно-белых.



Впрочем, обороны "Локомотива" хватило чуть больше чем на полчаса. На 35-й минуте защитники железнодорожников допустили серьезную ошибку. Наиль Умяров перехватил и разогнал контратаку, которая закончилась эффектным разворотом и ударом Соболева в дальний нижний угол.

В концовке первого тайма "Спартак" несколько раз мог удвоить счет. Сначала Квинси Промес вырезал великолепную диагональную передачу на Николсона, тот убежал от Мампасси, пробил – мяч разминулся со штангой. Затем сам Промес зарядил со стандарта – Худяков в прыжке потащил этот удар. Во втором тайме железнодорожники наконец включились в игру.

На 57-й минуте красно-зеленые создали момент, который вполне мог закончиться взятием ворот. Артем Карпукас прорвался по левому флангу, выложил передачу на Вильсона Изидора – Александр Селихов выручил спартаковцев. Постепенно хозяева вернули себе инициативу. На 69-й минуте красно-белые получили убойный шанс: Умяров с линии штрафной пробил по воротам – Худяков в очередной раз спас команду.



Тут же "Локо" мог наказать "Спартак". На 74-й минуте железнодорожники организовали блестящую комбинацию. Иван Игнатьев после паса Константина Марадишвили вышел на ударную позицию – уже Селихову пришлось вступать в игру, и голкипер красно-белых успешно нейтрализовал соперника.

В конечном итоге "Локомотив" так и не смог отыграться, а московское дерби ограничилось одним единственным голом в исполнении Александра Соболева. Эта победа помогла "Спартаку" вернуться в гонку за медали. Красно-белые по результатам десяти туров набрали 19 очков, всего на один балл отставая от ЦСКА с "Краснодаром" и на три – от идущего вторым "Ростова".

Что касается "Локомотива", то ситуация у железнодорожников почти катастрофическая. Красно-зеленые уже неиронично близки к тому, чтобы оказаться в зоне вылета и в следующем сезоне бороться за трофеи совсем другого турнира. От последнего места "Локо" отделяет всего пять очков, а от зоны стыков – одно. Так что в ближайшее время железнодорожникам нужно срочно найти способы реабилитироваться за первую треть сезона.