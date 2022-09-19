Как "Спартак" добился минимальной победы в дерби против "Локомотива"

"Спартак" в матче десятого тура Российской Премьер-лиги с минимальным счетом одолел "Локомотив". Единственный гол в столичном дерби забил Александр Соболев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как красно-белые еще сильнее приблизили железнодорожников к вылету из РПЛ.
На 10-й тур чемпионата России выпало сразу два московских противостояния. В субботу "Торпедо", идущее на последнем месте в турнирной таблице, внезапно обыграло ЦСКА. Автозаводцы добились таким образом первой победы в сезоне. Символично, что произошла она на стадионе "Лужники", куда черно-белые переехали на время строительства своей новой арены.
Второе дерби – между "Спартаком" и "Локомотивом" – еще несколько лет назад могло бы стать одной из важнейших игр сезона. Однако в этом году железнодорожники вместо стремления к призовым местам неожиданно включились в борьбу за выживание. За девять матчей красно-зеленые набрали всего девять очков, попутно проиграв, например, "Ахмату" и "Факелу".
Поэтому в поединке против "Спартака" железнодорожники выступали, мягко говоря, не фаворитами. Практика показала, что эти предположения были верными.
На седьмой минуте Шамар Николсон после великолепного паса пяткой от Александра Соболева убежал практически один на один с голкипером "Локо", но удар ямайца оказался неточным. На 12-й минуте уже сам Соболев мог выйти на рандеву с Даниилом Худяковым, но Марк Мампасси успел вступить в единоборство в штрафной и в рамках правил отобрал мяч у форварда красно-белых.
Впрочем, обороны "Локомотива" хватило чуть больше чем на полчаса. На 35-й минуте защитники железнодорожников допустили серьезную ошибку. Наиль Умяров перехватил и разогнал контратаку, которая закончилась эффектным разворотом и ударом Соболева в дальний нижний угол.
В концовке первого тайма "Спартак" несколько раз мог удвоить счет. Сначала Квинси Промес вырезал великолепную диагональную передачу на Николсона, тот убежал от Мампасси, пробил – мяч разминулся со штангой. Затем сам Промес зарядил со стандарта – Худяков в прыжке потащил этот удар. Во втором тайме железнодорожники наконец включились в игру.
На 57-й минуте красно-зеленые создали момент, который вполне мог закончиться взятием ворот. Артем Карпукас прорвался по левому флангу, выложил передачу на Вильсона Изидора – Александр Селихов выручил спартаковцев. Постепенно хозяева вернули себе инициативу. На 69-й минуте красно-белые получили убойный шанс: Умяров с линии штрафной пробил по воротам – Худяков в очередной раз спас команду.
Тут же "Локо" мог наказать "Спартак". На 74-й минуте железнодорожники организовали блестящую комбинацию. Иван Игнатьев после паса Константина Марадишвили вышел на ударную позицию – уже Селихову пришлось вступать в игру, и голкипер красно-белых успешно нейтрализовал соперника.
В конечном итоге "Локомотив" так и не смог отыграться, а московское дерби ограничилось одним единственным голом в исполнении Александра Соболева. Эта победа помогла "Спартаку" вернуться в гонку за медали. Красно-белые по результатам десяти туров набрали 19 очков, всего на один балл отставая от ЦСКА с "Краснодаром" и на три – от идущего вторым "Ростова".
Что касается "Локомотива", то ситуация у железнодорожников почти катастрофическая. Красно-зеленые уже неиронично близки к тому, чтобы оказаться в зоне вылета и в следующем сезоне бороться за трофеи совсем другого турнира. От последнего места "Локо" отделяет всего пять очков, а от зоны стыков – одно. Так что в ближайшее время железнодорожникам нужно срочно найти способы реабилитироваться за первую треть сезона.