Как петербургский "Зенит" обыграл московское "Динамо"

Московское "Динамо" в домашнем матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) потерпело поражение от петербургского "Зенита". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды с берегов Невы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как зенитовцы упрочили лидерство в чемпионате.



Фото: ФК "Динамо-Москва"

Первая половина 10-го тура РПЛ оказалась насыщенной на события и неожиданные сюжетные повороты. Главным сюрпризом стала победа "Торпедо" над ЦСКА – дебютная для автозаводцев после возвращения в Премьер-лигу. Примечательно, что эта игра впервые прошла в "Лужниках", куда черно-белые временно перебрались из-за строительства новой арены на Восточной улицы.

Переезд получился для "Торпедо" удачным, а ЦСКА из-за потери очков еще сильнее отстало от лидирующего "Зенита". Более того, армейцев обогнал "Ростов". Команда Валерия Карпина победила самарские "Крылья Советов" и переместилась сразу на вторую строчку турнирной таблицы, по-прежнему не имея ни одного поражения в чемпионате.

В центральном матче тура встретились "Динамо" и "Зенит". Московский клуб считали одним из тех, кто может оказать сопротивление лидеру РПЛ. В пользу бело-голубых говорили родные стены и всего одно поражение в девяти встречах. Однако для "Зенита" эта игра по итогу не доставила серьезных проблем. С первых минут гости доминировали на поле, создав по прошествии трети игры как минимум пару потенциально голевых моментов.



На 35-й минуте подопечные Сергея Семака открыли счет. Матиас Норманн допустил грубейшую ошибку в защите, подарив мяч игрокам "Зенита", снаряд в мгновение дошел до Андрея Мостового, а тот примерно с 12 метров пробил точно в дальний угол.



Во втором тайме динамовцы имели шанс сравнять счет. На 61-й минуте Даниил Фомин с дальней дистанции мощно зарядил по воротам – гостей спасла перекладина. Всего через пару минут команда Славиши Йокановича осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку за фол на Иване Сергееве получил Роберто Фернандес. Рассчитывать на камбэк после удаления в матче против "Зенита" – сродни чуду. Так вышло и в случае с "Динамо".

Хозяева так и не сумели создать ни единого опасного момента, зато сине-бело-голубые – с десяток. На 87-й минуте зенитовцы организовали перспективную атаку, которая закончилась ударом Родригао, но Антон Шунин справился с этим выстрелом.



Фото: ФК "Динамо-Москва"

В компенсированное время голкипер "Динамо" уже не сумел выручить свою команду. Снова провалилась оборона москвичей, позволив принять мяч Густаво Мантуану. Бразилец касанием убрал Сабу Сазонова, убежал один на один с Шуниным и без особых проблем переиграл вратаря хозяев поля. Таким образом", "Зенит" добился уверенной победы на выезде и оторвался от ближайшего преследователя – "Ростова" – на целых четыре очка.

Статистика петербуржцев не оставляет никаких сомнений в том, кто станет чемпионом в нынешнем сезоне. У "Зенита" восемь побед, две ничьих и ноль поражений. Еще более внушительной выглядит разница забитых и пропущенных мячей – 29–3. Ни одна команда в РПЛ не имеет даже близких к этому результатов. "Динамо" же продолжает дрейфовать в середину таблицы и имеет все шансы опуститься на седьмую строчку уже по итогам десятого тура – если "Сочи" в воскресенье одержит победу над воронежским "Факелом".

Бело-голубые продолжают испытывать большие проблемы в обороне. По игре с "Зенитом" это было видно особенно четко. Оба гола возникли именно из-за ошибок собственных защитников – где-то в большей, где-то в меньшей степени. Если Славиша Йоканович и руководство "Динамо" не найдет способов залатать бреши на задней линии и выправить эту ситуацию, все, на что могут рассчитывать бело-голубые в этом сезоне, — это шестое-седьмое место. Вряд ли это предел мечтаний "Динамо".