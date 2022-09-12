Как московский "Спартак" в гостях уступил "Ростову"

Московский "Спартак" в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) потерпел крупное поражение в гостях от "Ростова". Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как спартаковцы проиграли второй матч кряду.



Матч "Ростова" и "Спартака" стал одним из центральных в девятом туре РПЛ наряду с игрой "Сочи" против "Динамо" и поединком ЦСКА – "Краснодар". Противостояние, которое уже много лет связывает фигура нынешнего главного тренера сборной России (и по совместительству – наставника "Ростова") Валерия Карпина, в этот раз было еще более принципиальным.

Эта встреча в перспективе решала пусть и временное, но место в тройке лидеров. Дополнительный интерес матчу придавал тот факт, что команда "Ростов" к девятому туру осталась единственной после "Зенита", которая не потерпела ни одного поражения в чемпионате. И "Спартак" в теории мог легко завершить эту удачную для ростовчан серию.

Но на практике вышло совсем по-другому. Гости едва не пропустили в самом начале встречи, однако стабилизировали игру и открыли счет на 24-й минуте. Мацей Рыбус навесил с левого фланга в центр штрафной, Квинси Промес великолепно принял мяч и вторым касанием послал его в сетку. Впрочем, радовались спартаковцы совсем недолго. Меньше чем через пять минут хозяева сравняли счет благодаря голу Дмитрия Полоза.

Сначала Николай Комличенко вырезал великолепную передачу на "семерку" ростовчан, а тот накрутил защитника, влетел в штрафную и отправил снаряд в дальний угол. На 34-й минуте "Ростов" и вовсе вышел вперед. Даниил Уткин получил мяч у линии штрафной, с места пробил по красивейшей дуге: Александру Селихову оставалось лишь глазами провожать залетающий в сетку мяч.

Во втором тайме гости попытались вернуть статус-кво. Сначала имел неплохой шанс Даниил Хлусевич, но его удар пришелся мимо ворот. Затем Михаила Игнатова свалили на подходе штрафной, но главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел в этом эпизоде поводов для 11-метрового. Но "Ростов" быстро перехватил инициативу, а на 53-й минуте забил еще один гол.



Гости допустили грубейшую ошибку в обороне, Рыбус с левого фланга защиты выбил мяч точно в ноги Уткину, тот отдал пас вперед, а Комличенко реализовал выход один на один против Селихова. По истечении второй трети игры ситуация для "Спартака" стала и вовсе катастрофической. На 68-й минуте Рыбус свалил в штрафной Хорена Байрамяна, за что Карасев без колебаний поставил пенальти. 11-метровый точно исполнил Полоз.

На 76-й минуте футболисты "Спартака" сделали счет не таким кошмарным для себя, забив второй мяч. После навеса Георгия Джикии в штрафную Александр Соболев нанес великолепный удар головой: Песьяков вытянулся, но не сумел выручить свою команду. Под конец матча вышедший на замену Павел Мелешин едва не забил в стиле Соболева: Хлусевич навесил с левого фланга, 70-й номер оказался в одиночестве в штрафной, но верховой удар от Мелешина прошел рядом со штангой.



В итоге счет до финального свистка остался прежним – 4:2 в пользу хозяев поля. Победа над "Спартаком" позволила "Ростову" временно подняться на третью строчку турнирной таблицы, оказавшись всего в одном очке от ЦСКА и в четырех – от "Зенита".



Что до "Спартака", то красно-белые потерпели уже второе поражение кряду. Команда Гильермо Абаскаля съехала на пятое место, имея в своем активе столько же очков, сколько "Сочи" и "Динамо", но опережая их по дополнительным показателям. В следующем туре спартаковцев ждет столичное дерби против "Локомотива". Возможно, это шанс для красно-белых вернуться на победную серию.

Железнодорожники сейчас находятся в безумном упадке, клуб всеми силами стремится в "лучшую лигу мира", находясь всего в пяти очках от зоны вылета. В последнем туре красно-зеленых всухую одолел воронежский "Факел". Поэтому "Локо" придется серьезно постараться, чтобы не уступить и в матче со "Спартаком".