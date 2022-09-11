Как ЦСКА обыграл "Краснодар" в девятом туре РПЛ

Столичный ЦСКА в матче девятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) на своем поле разгромил "Краснодар". Поединок завершился со счетом 4:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об итогах этой встречи.



Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Девятый тур РПЛ обещал сразу несколько интересных матчей. Открывала эту футбольную неделю игра "Сочи" и "Динамо", которая завершилась победой первых и сразу же отодвинула бело-голубых как минимум на шестую строчку. Закрыть тур должна была игра двух принципиальных соперников – "Ростова" и "Спартака". Ровно посередине, в субботу, оказалась встреча ЦСКА и "Краснодара" – после восьми матчей двух главных преследователей "Зенита". В очном противостоянии они должны были поспорить за то, кто продолжит номинальную борьбу за чемпионство, а кому придется поумерить свои амбиции и рассчитывать исключительно на место в призерах.

Поединок на "ВЭБ Арене" получился чрезвычайно своеобразным. ЦСКА создал потенциально голевой момент уже на второй минуте. Виктор Мендес выдал отличный проникающий пас в штрафную на Федора Чалова, однако девятый номер армейцев пробил точно в голкипера "быков" Матвея Сафонова. На 15-й минуте хозяева вновь не использовали сумасшедший шанс. Чалов влетел в штрафную, скинул направо на Милана Гайича, серб выдал пас в центр – Хорхе Карраскаль зарядил по воробьям.



Спустя еще десять минут оборона "Краснодара" вновь провалилась, но на этот раз фатально. Чалову опять позволили попасть в штрафную с мячом, Сафонов был вынужден выйти из ворот и вступил в единоборство с нарушением.



Сначала главный арбитр Сергей Иванов показал желтую карточку Федору за симуляцию, но после просмотра видеоповтора "горчичник" был отменен, а следом рефери поставил одиннадцатиметровый удар. Пенальти точно пробил Карраскаль. До перерыва ЦСКА имел еще несколько шансов забить с игры: после удара Гайича спас Сафонов, а затем выстрел Игоря Дивеева пришелся прямо в руки голкиперу "Краснодара".



Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Тем не менее армейцы успели удвоить счет еще в первом тайме – и снова с пенальти. Олакунле Олусегун пытался выбить мяч, но Карраскаль оказался первым, удачно подставившись под фол. Чалов реализовал одиннадцатиметровый.

Второй тайм начался с гигантской надежды для гостей. На 47-й минуте Кристиан Рамирес нанес мощный и плотный дальний удар, который неожиданно залетел в самый угол – Игорь Акинфеев прыгнул, но не сумел спасти свою команду. Впрочем, "Краснодар" быстро "исправился". На 59-й минуте после розыгрыша стандарта рукой в штрафной сыграл Кайо. ЦСКА получил право пробить пенальти в третий раз за один этот матч. Более того, формально был еще и четвертый: Хесус Медина не сумел забить с первого раза, но из-за нарушения (причем со стороны игрока ЦСКА) парагваец перебил – уже точно.

Однако на этом мучения "Краснодара" не закончились. Уже в компенсированное время гости получили в свои ворота четвертый гол. Иван Обляков красиво принял мяч и разогнал атаку армейцев, выдал пас на Адольфо Гайча, а аргентинец в пару касаний послал снаряд в дальний угол. Вряд ли "быки" наиграли на такой крупный разгром, но ЦСКА совершенно точно заслужил победу в этот вечер.

Команда Владимира Федотова была на голову сильнее своего соперника, заставляла южан раз за разом ошибаться в своей штрафной и наказывала за эти ошибки. Теперь армейцы единолично занимают вторую строчку турнирной таблицы и при этом имеют на три очка (20), меньше "Зенита".