Как московский "Спартак" разгромил воронежский "Факел"

Московский "Спартак" в гостевом матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) крупно обыграл воронежский "Факел". Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Гильермо Абаскаля снова оказалась на вершине турнирной таблицы.



Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак-Москва"

Встреча "Факела" и "Спартака" невольно стала центральным матчем тура из-за шумихи, которая началась за несколько дней до игры в Воронеже. Сначала пресс-служба хозяев заявила, что на стадион в день игры не пустят болельщиков с символикой "Спартака". После ожидаемой негативной реакции красно-белых, которые назвали такое решение неправомерным, в дело даже пришлось вмешаться президенту РПЛ Александру Алаеву. Он заявил, что недопуск болельщиков с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Впрочем, в "Факеле" быстро объяснили сложившуюся ситуацию.

Генеральный директор воронежского клуба Роман Асхабадзе (раньше он занимал ту же должность в "Спартаке") рассказал, что пресс-служба "Факела" не совсем точно выразилась. Речь шла о запрете на использование средств активной поддержки – перформансов, барабанов и так далее. Дело в том, что "Спартак" не стал выкупать десятипроцентную квоту на гостевую трибуну. Поэтому "Факел" решил продать эти билеты обычным болельщикам. Чтобы избежать возможного столкновения фанатов, клуб из Воронежа решил еще раз подсветить, что на этом матче фактически будет отсутствовать гостевой сектор.

Дополнительной фактуры матчу добавили многотысячные очереди за билетами – их продавали только в кассах Центрального стадиона профсоюзов, а некоторые болельщики даже занимали место в очереди с ночи. Стоило ли оно того, каждый зритель решал сам за себя, но игра на стадионе в Воронеже определенно заслужила статус главного матча тура. Футбол в этот вечер был обоюдоострым и максимально открытым.



Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак-Москва"

В первые 15 минут "Спартак" имел три стопроцентных момента, но один раз разрядила ситуацию защита воронежского клуба, а еще дважды спас голкипер хозяев Илья Свинов. Примечательно, что сейчас игрок принадлежит "Спартаку" и находится в аренде у "Факела". Тем не менее первыми забили именно футболисты "Факела". На 23-й минуте хозяева разыграли угловой, оборона "Спартака", казалось, справилась с этой атакой, но воронежцы вторым темпом добились своего. Евгений Шляков с левого фланга забросил снаряд в центр, а Аслан Дашаев успешно переправил мяч головой в сетку.

До конца тайма спартаковцы так и не смогли отыграться. Но в перерыве Гильермо Абаскаль сделал сразу две замены, и они тут же сработали. Сначала на 51-й минуте Антон Зиньковский развернулся, вошел в штрафную и пробил – мяч заблокировал защитник "Факела". Однако тут же снаряд отлетел к Роману Зобнину, и он уже послал его точно в дальний угол.

На 57-й минуте гости вышли вперед. Зиньковский с левого фланга пытался то ли пробить, то ли сделать пас, в итоге мяч после рикошета от защитника откатился к Даниилу Денисову, а тот подправил снаряд под левую ногу и мощно зарядил по воротам – без шансов для Свинова. Несколько раз хозяева пытались отыграться, но к концу основного времени счет на табло сохранился неизменным.



Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак-Москва"

Зато в компенсированные шесть минут спартаковцы уместили еще два гола. Сначала Квинси Промес устроил сольный проход по левому флангу, влетел в штрафную и прошил ближний верхний угол Свинова. За пару десятков секунд до финального свистка голландец прорвался уже с правого края штрафной, прострелил на дальнюю, где Мацей Рыбус замкнул эту комбинацию.

В результате "Спартак" не только увез три очка из Воронежа, но и добился разгромной победы над своим соперником. "Факел" оказал достойное сопротивление. Однако чрезмерная открытость в конечном счете сыграла с подопечными Олега Василенко злую шутку. Красно-белые снова, пусть и временно, возглавили турнирную таблицу Российской Премьер-лиги. Квинси Промес опять вырвался в лидеры бомбардирской гонки.

Сможет ли "Спартак" навязать борьбу "Зениту" – как краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе – мы узнаем уже в следующем туре, когда красно-белые и сине-бело-голубые сойдутся в очном противостоянии на стадионе в Тушине. Возможно, именно этот матч станет одним из ключевых в сезоне.