Как "Динамо" обыграло "Спартак" в столичном дерби

Динамо" в домашнем матче шестого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с минимальным счетом победило "Спартак". Единственный гол забил Константин Тюкавин. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о первом поражении красно-белых в этом сезоне.



Московский "Спартак" начал нынешний чемпионат России неожиданно бодро, так как прошлый красно-белые закончили на десятом месте. В этом чемпионате по итогам пяти туров они оказались на первой строчке с четырьмя победами и одной ничьей в активе. На этом небольшом отрезке команда Гильермо Абаскаля не только оставила приятное впечатление, но и отличилась статистически.

За пять матчей футболисты "Спартака" умудрились наколотить 14 мячей, а Квинси Промес возглавил бомбардирскую гонку с шестью голами. Что до "Динамо", то подопечные Славиши Йокановича, как и спартаковцы, не проиграли ни единого матча, но целых три раза сыграли вничью. Поэтому до этой игры динамовцы делили пятое-шестое место с "Сочи".

Столичное дерби началось с опасных эпизодов у ворот "Динамо". На десятой минуте Роман Зобнин на левом краю штрафной выложил пас на Квинси Промеса, голландец прострелил дальше, но Александр Соболев не сумел замкнуть эту передачу. На 21-й минуте "Спартак" снова организовал перспективную атаку. На правом фланге ускорился Михаил Игнатов, не совсем удачно сделал пас в центр, но Соболев подстроился и пробил из-за пределов штрафной – голкипер Антон Шунин парировал этот удар. Несмотря на давление "Спартака", преимущество по владению мячом и большее количество потенциально голевых моментов, внезапно забило именно "Динамо".



На 27-й минуте красно-белые придумали себе гол на ровном месте. Георгий Джикия отдал передачу назад – на вратаря. Александр Селихов выбил на Наиля Умярова, но полузащитник "Спартака" запутался в ногах, отпустил мяч и уже тут как тут оказался Константин Тюкавин, который в пару мгновений разобрался с вратарем красно-белых и послал снаряд в сетку.

Тут же Умяров попытался реабилитироваться за эту кошмарную ошибку. Наиль получил мяч на подходе к штрафной, пробил – однако удар прошел рядом со штангой. Тем не менее к концу первого тайма "Динамо" едва не удвоило счет. На 39-й минуте Арсен Захарян подал со стандарта, Роберто Фернандес выпрыгнул и головой послал мяч в створ, но угодил в штангу.

Второй тайм обе команды начали не менее ярко. На 55-й минуте Дмитрий Скопинцев обыграл защитников "Спартака" на левом фланге и навесил мяч в центр. Ситуацию разрядил Селихов, который вовремя выскочил из ворот и снял снаряд с головы Дениса Макарова. В ответной атаке меньше чем через минуту спас уже Шунин.



Голкипер "Динамо" сначала вышел из штрафной и сыграл головой, а затем выиграл дуэль против Соболева, который с нескольких метров чуть не расстрелял ворота бело-голубых.



Правда, Шунину это могло стоить проблем со здоровьем. К счастью, столкновение с нападающим "Спартака" обошлось без серьезных последствий. На 59-й минуте "Динамо" снова создало сумасшедший момент. Захарян на левом краю штрафной выдал изящную передачу на Даниила Фомина, но 74-й номер снова попал в штангу.



На 71-й минуте "Динамо" наконец забило второй. После подачи с углового Саба Сазонов воткнул мяч в сетку. Но главный арбитр встречи Павел Кукуян гол отменил. В момент взятия ворот Никола Моро находился в офсайде и, хоть и не коснулся мяча, но помешал обзору Селихова.

На 83-й минуте Сазонов предпринял еще одну попытку. Саба получил мяч в штрафной, мощно зарядил в дальний угол – и снова спас красно-белых каркас ворот. На 89-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве – вторую желтую карточку за грубый фол на Промесе получил Моро. Несмотря на это, хозяева поля сумели сохранить ворота в неприкосновенности и довести дело до успешного результата.

Эта победа стала для бело-голубых первой за 14 лет над московским "Спартаком" в родных стенах в рамках чемпионата России. Последний раз у себя дома "Динамо" побеждало красно-белых в апреле 2008 года – еще на старом стадионе в Петровском парке. Примечательно, что в том матче ворота динамовцев также защищал Антон Шунин.

Тогда бело-голубые, которых возглавлял Андрей Кобелев, победили со счетом 4:3 красно-белых под руководством Станислава Черчесова. Сейчас "Спартак" потерпел первое поражение в этом сезоне. Подопечные Гильермо Абаскаля по-прежнему занимают первую строчку РПЛ, но уже в воскресенье могут уступить ее "Зениту", если команда Сергея Семака обыграет московское "Торпедо".