Как мадридский "Реал" пятый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА

Мадридский "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА обыграл франкфуртский "Айнтрахт". Поединок завершился со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как "Реал" взял пятый подобный трофей.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

В этом году за Суперкубок УЕФА сражались "Реал" и "Айнтрахт". Мадридцы с минимальным счетом обыграли в финале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль". Победитель Лиги Европы "Айнтрахт" не менее драматически одолел в серии послематчевых пенальти шотландский "Глазго Рейнджерс". Вещи, конечно, несопоставимые, но немецкий клуб на пути к своему кубку разобрался с "Вест Хэмом" и "Барселоной", тогда как "Рейнджеры" прошли дортмундскую "Боруссию" и "Лейпциг".



За победу "Айнтрахта" в большей степени говорило то, что этот еврокубок стал для него первым за почти полвека.



Значит, и в Суперкубке можно было ждать сюрпризов. Даже несмотря на отсутствие ключевого игрока команды – Филипа Костича, который после блистательного сезона решил покинуть команду.

На деле же еще одного чуда не произошло. Футболисты немецкого клуба ярко начали эту встречу. На 14-й минуте "Айнтрахт" разогнал контратаку, Рафаэль Борре с правого фланга вырезал фантастическую передачу на Даити Камаду, выведя японца один на один с Тибо Куртуа. Однако нападающий франкфуртцев не сумел переиграть голкипера "Реала".

На 17-й минуте умопомрачительным моментом ответили уже подопечные Карло Анчелотти. Федерико Вальверде с правой бровки прострелил в центр, Карим Бензема покатил дальше на левый край штрафной, где Винисиус мощным ударом замкнул комбинацию. Мяч полетел мимо голкипера "Айнтрахта", казалось бы, верный гол. Но бразильский защитник Тута успел подстраховать вратаря и выбил снаряд прямо с ленточки.



Фото: AP Photo/Sergei Grits

Первые полчаса игры фактически ограничились лишь двумя опасными моментами. "Реал" был чуть активнее и раз за разом грозил прорваться к штрафной, "Айнтрахт" же до поры до времени с успехом отражал атаки соперника. Однако на 37-й минуте оборона немецкого клуба все же поплыла. Сначала защитники "Айнтрахта" позволили Винисиусу ворваться в штрафную и пробить – от гола спас вратарь Кевин Трапп.

Но после углового мадридцы дожали: Бензема первым оказался на мяче и скинул на Каземиро. В этой ситуации неорганизованно сыграли вратарь и защитники немецкого клуба, позволив бразильцу спокойно переправить снаряд в центр. Перед пустыми воротами уже поджидал Давид Алаба, который беспрепятственно послал мяч в сетку.

Еще до перерыва "Реал" несколько раз мог удвоить счет. Сначала Тони Кроос отыгрался с Вальверде на правом фланге, забросил мяч в центр, а Бензема принял снаряд и с лета пробил по воротам – совсем рядом со штангой. Почти сразу после этого момента последовала атака с противоположной бровки, которая закончилась дальним выстрелом Каземиро – на этот раз выручил Трапп.



Фото: AP Photo/Sergei Grits

После перерыва "Реал" продолжил разваливать оборону "Айнтрахта". На 55-й минуте Ферлан Менди с левого фланга навесил в штрафную и мяч дошел до Винисиуса. Бразилец пробил, но голкипер "Айнтрахта" среагировал после рикошета от собственного защитника и немного неуклюже, но все же парировал этот удар. На 61-й минуте последовала еще одна сумасшедшая атака: Каземиро получил мяч на подходах к штрафной, зарядил по воротам – снаряд угодил в перекладину.

Спустя несколько минут "Айнтрахт" наконец организовал перспективный момент. Ансгар Кнауфф оказался с мячом на правой бровке, влетел в штрафную, сместился в центр и нанес удар – Куртуа без проблем справился с этим выстрелом. На 65-й минуте "Реал" все-таки забил второй. Винисиус с левого фланга ворвался в штрафную, отдал поперечную передачу на Бензема, Карим пробил – голкипер не сумел отразить удар.



Оставшиеся полчаса игры стали чистой формальностью. "Реал" перестал тратить силы на подходы к чужим воротам, "Айнтрахт" же элементарно был не в состоянии что-либо противопоставить команде Карло Анчелотти.



В итоге матч так и закончился со счетом 2:0, что позволило "Реалу" в пятый раз в своей истории взять Суперкубок Европы, а Карло Анчелотти – добиться уникального достижения: стать первым тренером, который выиграл четыре Суперкубка УЕФА с разными клубами.