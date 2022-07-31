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31 июля, 20:33

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Как петербургский "Зенит" крупно обыграл столичный "Локомотив"

Поезд сошел с рельсов. Как "Зенит" уничтожил "Локомотив" в Петербурге
спорт

Московский "Локомотив" потерпел разгромное поражение от петербургского "Зенита" в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как клуб с берегов Невы в очередной раз у себя дома разгромил железнодорожников.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

РПЛ рванула с места в карьер и за два тура выдала один из самых интересных стартов как минимум последних пяти лет. Третья футбольная неделя продолжила удивлять: воронежский "Факел", новичок лиги, у себя дома принимал московское "Динамо". К перерыву благодаря дублю Федора Смолова гости вели со счетом 2:0, но в самом начале второго тайма хозяева отыграли отставание. Несмотря на то, что сразу после "Факел" отметился автоголом, в концовке воронежцам удалось вырвать ничью – 3:3. В другом субботнем поединке – между "Зенитом" и "Локомотивом" – тоже было много мячей, целых пять. Но забивала их только одна команда – петербургская.

Железнодорожники в первых двух матчах (против "Нижнего Новгорода" и "Ростова") добыли всего два очка и в Северную столицу ехали в статусе одного из аутсайдеров чемпионата. "Зенит" же хоть и удивил в дебютном туре, сыграв вничью с "Химками", но затем все же с легкостью разобрался с самарскими "Крыльями Советов". "Локомотив" должен был стать для петербуржцев первой проверкой на прочность. "Зенит" прошел ее, не оставив от красно-зеленых камня на камне. Вообще, последние игры на "Газпром Арене" неизбежно заканчивались для железнодорожников разгромом – 1:6 в чемпионате России в мае 2021-го, 0:3 в Суперкубке позапрошлого сезона, 1:3 – снова в матче РПЛ, уже в апреле этого года.

Начало матча третьего тура выдалось для "Локо" не таким уж плохим, если не сказать – отличным. Уже на четвертой минуте красно-зеленые могли открыть счет. Джирано Керк убежал в перспективную контратаку, вырезал передачу на правый край штрафной для Франсуа Камано. Но сначала гвинейский нападающий не смог переиграть Даниила Одоевского, а затем на добивании Вендел успел подстраховать вратаря и выбил мяч практически с ленточки.

Однако после этого момента "Зенит" завладел инициативой и в течение получаса не давал расслабиться обороне "Локомотива".

Сначала не использовал свой шанс Малком, затем спас Худяков после выстрела Дугласа Сантоса. На 24-й минуте простил гостей Андрей Мостовой, попав во внешнюю сторону сетки. После получаса игры железнодорожники ненадолго отодвинули игру от своих ворот, создали один опасный момент, на который получили два – от Малкома и Клаудиньо. Тем не менее "Локомотив" сумел до перерыва сохранить счет сухим, оставив самое интересное на следующую половину игры.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Второй тайм железнодорожники снова начали достаточно бодро: Камано имел прекрасную возможность, не дотянувшись до мяча на дальней штанге после прострела Дмитрия Баринова. Но, как и в первом тайме, затем "Зенит" вернул контроль и начал утюжить оборону "Локо". На 63-й минуте хозяева добились желаемого: Вендел оказался на линии штрафной, отыгрался с Матео Кассьеррой и проткнул мяч в ворота.

На 75-й минуте "Зенит" удвоил счет. Малком убежал на левом фланге, отпасовал в центр, а Клаудиньо красиво развернулся и послал мяч в дальний угол. После этого гола "Локомотив" откровенно перестал играть. На 80-й минуте залетел третий. Вышедший на замену Зелимхан Бакаев принял заброс через добрую половину поля, зацепился за мяч и переиграл двух защитников "Локо". Затем он вывел Ивана Сергеева, который тоже вышел со скамейки запасных, один на один с голкипером, а 33-му номеру оставалось правильно поставить ногу и отправить снаряд в сетку.

На 90-й минуте Баринов свалил Малкома в штрафной, за что получил от Сергея Карасева прямую красную карточку, а в ворота "Локо" был назначен пенальти, который точно реализовал Бакаев. Пятый гол был забит уже в компенсированное время.

После паса еще одного резервиста Арсена Адамова с правого фланга Сергеев оформил дубль, замкнув комбинацию уже в пустые ворота.

Таким образом, "Зенит" одержал очередную домашнюю победу против "Локомотива". Более того, в Премьер-лиге петербуржцы не проигрывают железнодорожникам в своих стенах на протяжении последних пяти матчей – с сентября 2018 года. Благодаря субботней победе "Зенит" временно возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Что касается "Локомотива", то у столичной команды, судя по первым трем играм, есть все шансы на повторение "подвига" казанского "Рубина". Стоит ли красно-зеленым надеяться в этом сезоне хотя бы на прошлогоднее шестое место – увидим в ближайшей игре против "Краснодара".

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Фехретдинов Тимур

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