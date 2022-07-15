Каким будет новый сезон чемпионата России по футболу

15 июля начинается новый сезон Российской Премьер-лиги. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чего ждать от очередного футбольного года в РПЛ.

"Зенит" – чемпион

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Команда Сергея Семака почти наверняка снова победит в Российской Премьер-лиге – уже пятый раз подряд. И помешать этой гегемонии – во всяком случае сейчас видится именно так – не сможет ни один клуб в стране. Прошедший Суперкубок России лишний раз это показал. "Зенит" буквально смял московский "Спартак": в матче на "Газпром Арене" красно-белые продержались на равных всего двадцать минут. Но даже с учетом всех возможных оправданий для потенциального участника чемпионской гонки этого катастрофически мало.

В Премьер-лиге придется продержаться целых 30 туров. И пока нет никаких предпосылок, чтобы хоть кто-то в чемпионате был на это способен.

В прошлом сезоне максимально близко к тому, чтобы навязать борьбу "Зениту" в битве за титул, оказалось столичное "Динамо". Но та дуэль закончилась бесславно – сине-бело-голубые в конце чемпионата начали стремительно терять очки, а в заключительном туре и вовсе проиграли серебряные медали, потерпев катастрофическое поражение от "Сочи" – 1:5. Нужно просто быть готовым к тому, что этот сезон будет максимально предсказуемым – еще более предсказуемым, чем в последние годы. И самое интересное будет не в долгосрочной перспективе, а в отдельно взятых отрезках или даже матчах.

"Динамо" и "Спартак" – в тройке

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В нынешнем сезоне, как и в прошлом, "Динамо", скорее всего, станет основным претендентом на серебряные медали. С той лишь оговоркой, что на титул бело-голубые рассчитывать уже точно не будут – не хватит ни сил, ни ресурсов, ни нужного в таких условиях чемпионского опыта. Но даже с учетом того, что клуб покинули ключевые игроки команды – Клинтон Н'Жи, Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец и Себастьян Шиманьски , "Динамо" по-прежнему на приличном ходу и номинально выглядит лучше остальных клубов Российской Премьер-лиги. У столичного клуба отличная передняя линия – Федор Смолов, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулев. Замечательная средняя – Арсен Захарян, Даниил Фомин, Даниил Лесовой и Денис Макаров.

Так что вопросы пока остаются преимущественно к защите, но и здесь динамовцы должны подыскать подходящие варианты.

Вторым кандидатом на место в тройке в нынешних условиях видится, как ни странно, московский "Спартак". Да, красно-белые закончили сезон на десятом месте, а еще потеряли Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Зелимхана Бакаева. Но зато в столичный клуб пришли лучший ассистент РПЛ Антон Зиньковский и один из лучших левых вингеров чемпионата Мацей Рыбус. В остальном, если москвичей не будет лихорадить так, как в предыдущем футбольном году, и Гильермо Абаскаль успеет доработать хотя бы до конца первого круга, у "Спартака" должны быть неплохие шансы на серебряные или бронзовые медали турнира.

Все, что ниже, – абсолютная загадка

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В отсутствии чемпионской гонки, пожалуй, единственная настоящая интрига – кто из топ-клубов сможет справиться с текущей турбулентностью и по итогам сезона окажется в верхней части таблицы, а кто неожиданно может покинуть РПЛ, как это сделал казанский "Рубин". Так, ключевым вопросом этого чемпионата станет адаптация команд после массового оттока легионеров. От этого навскидку больше всех пострадал ЦСКА – за последний месяц стан красно-синих покинули Юсуф Языджи, Чидера Эджуке, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол, Хердур Магнуссон и Эмиль Бохинен.

Конечно, ряды армейцев пополнил лучший тренер прошедшего сезона Владимир Федотов, но вряд ли даже он сможет компенсировать последствия ухода такого количества важнейших игроков.

С похожей ситуацией еще весной 2022 года столкнулся "Краснодар". Тогда команду оставили легионеры Тонни Вильена, Вандерсон, Гжегож Крыховяк, Эрик Ботхейм и Юнес Намли. А вдобавок к этому клуб покинули ветераны Александр Мартынович и Юрий Газинский. Но "быки", скорее всего, начнут привлекать больше игроков из своей академии. Как показала концовка прошедшего чемпионата и в особенности игра с ЦСКА, иногда это оказывается очень даже эффективно. Еще несколько претендентов на топ-5 – "Локомотив", "Сочи" и "Ростов". Все три команды выглядят темными лошадками, и все три могут с равной вероятностью стать медалистами чемпионата или провалиться в пух и прах и болтаться в середине турнирной таблицы. К какому из этих сценариев каждая из команд окажется ближе, увидим уже по ходу сезона.