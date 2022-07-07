Почему вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова забирают в армию

Бывший вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов за последнюю неделю стал едва ли не самым популярным спортсменом России. По данным СМИ, 1 июля хоккеиста задержали за уклонение от военной службы, после чего отправили в армию. До сих пор о местонахождении Федотова достоверно ничего неизвестно. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о всех имеющихся фактах из этой истории и ее возможном продолжении.

Кто такой Иван Федотов?

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Небольшая справка для тех, кто далек от хоккея и практически ничего не слышал об этом спортсмене. Если вы в курсе, можете смело пропустить этот и следующие несколько абзацев.

Иван Федотов – хоккейный вратарь. Ему 25 лет, родился в финском городе Лаппеэнранта, но затем вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург. Именно там в школе при местном СКА он и начал заниматься хоккеем. Карьеру в КХЛ в 2014 году начал с выступлений за нижнекамский "Нефтехимик". В 2015-м Федотов был задрафтован командой Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз", но после недолгого тренировочного лагеря решил вернуться в Россию. Дальше вратаря ждал уфимский "Салават Юлаев", где за три года он так и не смог закрепиться в основе, после чего перешел в челябинский "Трактор". В нем Федотов по-настоящему и раскрылся.

В 2021-м Иван стал одним из лучших вратарей лиги и был замечен московским ЦСКА. В том же году голкипер перешел в стан армейцев, где провел один полноценный сезон и стал обладателем Кубка Гагарина.



Но главное – Федотов был вызван в российскую сборную и помог ей выиграть серебряные медали Олимпиады в Пекине. Весной 2022 года голкипер решил покинуть ЦСКА и продолжить выступать уже в НХЛ – за упомянутую выше "Филадельфию". 30 июня у игрока закончился контракт со столичным клубом.

Но вот что было дальше – большой вопрос, который может повиснуть в этой истории даже не на недели, а на целые годы. Если кто-нибудь когда-то вообще сможет на него полноценно ответить.

Что с ним случилось?

1 июля ряд СМИ сообщил, что Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге – якобы за уклонение от армии. Утверждалось, что его забрали в военкомат, откуда почти сразу же из-за ухудшения самочувствия госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу. Как заявлял адвокат хоккеиста Алексей Пономарев, его подзащитный успел подать жалобу на решение военкомата о призыве его на военную службу. Но ситуации это помогло не сильно. Уже 3 июля СМИ сообщили, что Федотов отправлен в Североморск Мурманской области – для прохождения службы, предположительно, на Новой Земле.

В Федерации хоккея России заявили, что "следят за ситуацией и обратились в государственные органы для выяснения подробностей дела". Министр спорта Олег Матыцин заявлял, что его ведомство готово оказать Федотову помощь, если она будет необходима, но "вопросы быта военнослужащих находятся в компетенции Минобороны". Вместе с тем адвокат Ивана обратился в военную прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. Где сейчас находится Федотов, официально все еще неизвестно. Об этом не знают ни его защита, ни официальные лица.

В Северном флоте информацию о поступлении к ним Федотова не подтвердили. 4 июля в ряде СМИ появилась новость, что Иван находится в Северодвинске Архангельской области. Но и эти данные были опровергнуты местным военкоматом. Однако 7 июля появились сообщения о том, что Федотов все-таки находится в воинской части. При этом его распределили в обычную, а не спортивную, роту в учебной части. Уже 6 августа, как утверждают СМИ, Иван должен принести присягу.

Почему Федотова забрали в армию?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле не стали давать эмоциональных оценок по поводу ситуации с призывом на службу Ивана Федотова. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России законом установлена воинская обязанность, поэтому "здесь не может быть "человеческих" комментариев".

Зато вопросы возникли к бывшим и нынешним игрокам "Салавата Юлаева", за который раньше выступал и Федотов. Так, в Уфе были заведены уголовные дела на действующего игрока уфимского клуба Анвара Сулейманова и двух воспитанников "Салавата" – Владислава Лукина и Михаила Воробьева.



Вместе с тем в СМИ сообщают, что полиция разыскивает еще одного игрока ЦСКА Павла Карнаухова и его бывшего одноклубника – форварда "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова. У всех пятерых якобы были купленные военники.



Однако отец Капризова в интервью журналистам заявил, что у его сына нет военного билета. 7 июля знакомый Кирилла подтвердил эту информацию и добавил, что у спортсмена есть отсрочка: как выяснилось, Капризов учится на третьем курсе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), причем на очном отделении. На этой неделе представители игрока должны передать в уфимский военкомат обновленную справку об обучении Капризова. Что касается Карнаухова, то в силовых структурах заявили, что он не проходит фигурантом по делу о покупке военных билетов.