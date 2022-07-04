Эмоциональные рассуждения в ситуации с призывом Федотова вряд ли уместны – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать эмоциональных оценок в ситуации с призывом на службу хоккеиста Ивана Федотова, сообщает ТАСС. Он обратил внимание, что в России установлена воинская обязанность.

"Здесь не может быть "человеческих" комментариев, здесь есть закон", – сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию "по-человечески".

Песков напомнил, что есть определенные поводы для отсрочек, разные режимы прохождения службы, в том числе для спортсменов. Поэтому, по его словам, какие-то эмоциональные рассуждения не уместны. При этом за деталями Песков предложил обращаться в Минобороны.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок ЦСКА был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Якобы спортсмен подозревается в уклонении от воинской службы.

В пресс-службе столичного клуба КХЛ ЦСКА заявили, что узнали о задержании вратаря из средств массовой информации.