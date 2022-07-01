В ЦСКА отреагировали на информацию о задержании Федотова

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В пресс-службе столичного клуба КХЛ ЦСКА заявили, что узнали о задержании вратаря Ивана Федотова в Петербурге из средств массовой информации.

"Мы сами узнали эту новость из СМИ. Уверены, что компетентные органы во всем разберутся", – приводит сообщение ЦСКА РИА Новости.

Уточняется, что до этого в СМИ появилась информация, что игрок ЦСКА был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Якобы спортсмен подозревается в уклонении от воинской службы.

Ранее в Кремле прокомментировали арест олимпийской чемпионки по баскетболу из Соединенных Штатов Бриттни Грайнер. По словам пресс-секретаря главы государства, арест спортсменки не может быть политически мотивированным. Он напомнил, что Грайнер обвиняют в контрабанде наркотических веществ.

