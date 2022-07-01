В Кремле прокомментировали арест олимпийской чемпионки Грайнер

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Арест чемпионки Олимпийских игр по баскетболу из Соединенных Штатов Бриттни Грайнер не может быть политически мотивированным, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что спортсменку обвиняют в контрабанде наркотических веществ.

"Факты говорят о том, что знаменитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть статьи, которые предусматривают наказание за подобные преступления", – пояснил Песков.

Он подчеркнул, что лишь констатирует то, с чем она была задержана и что есть в законодательстве РФ, уточнив, что не имеет права комментировать действия российского суда.

Ранее экс-сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков. Мужчина вместе с женой прибыли в Москву из Нью-Йорка. Однако в Шереметьево его остановили таможенники из-за реакции служебных собак на багаж.

В МВД пояснили, что экс-сотрудник посольства США преподавал в англо-американской школе. До мая 2021 года он и его супруга обладали дипломатическим статусом. Так, по одной из версий следствия, Фогель мог использовать свой статус для организации канала поставки в РФ наркотиков для последующего сбыта среди учащихся школы.

