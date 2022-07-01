В Кремле не стали комментировать арест ректора РАНХиГС

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заключение под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау по обвинению в мошенничестве на 21 миллион рублей.

"Нет, от Кремля не будет никаких комментариев", – приводит "Интерфакс" его слова.

Мау, который возглавляет академию с 2002 года, предъявили обвинение в хищении денег вуза. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой и ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России. Сам Мау на допросе не признал вину.

Позже суд избрал ему меру пресечения, заключив под домашний арест до 7 августа.

