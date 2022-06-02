Суд признал виновной экс-замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич по делу о хищении 50 млн руб

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Мещанский суд столицы признал виновной бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Лукашевич признали виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество в особо крупном размере").

Помимо бывшего заместителя министра науки и высшего образования, суд рассматривал дело в отношении экс-директора департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаила Попова, бывшего директора департамента государственной политики в области высшего образования и молодежной политики ведомства Артемия Рожкова и предпринимателя Николая Попова.

Обвинение запросило для Лукашевич 7,5 года тюрьмы, для Попова – 9 лет, остальным фигурантам – по 7 лет. Прокуратура также попросила удовлетворить иск Минпросвещения на 3,2 миллиона рублей.

В июле 2020 года суд арестовал Марину Лукашевич и Михаила Попова по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей, которое они осуществили путем хищения денег из бюджета.

По информации представителей СК, в 2016 году предприниматель получила подряд от Минобрнауки и заключила договоры на выполнение работ в интересах ведомства. В результате итоги работ представили заказчику, который был сообщником подозреваемой и занимал руководящий пост в министерстве.