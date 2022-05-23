По делу Фургала арестовано имущество на сумму более 50 млн рублей – источник

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Суд наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость в Хабаровске и Москве в рамках расследования дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении бывшего главы края Сергея Фургала, парламентариев и бизнесменов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил ходатайство следствия о наложении обеспечительного ареста на автомобили, квартиры, гаражи и нежилые помещения в Хабаровске и Москве, принадлежащие третьим лицам, в рамках расследования уголовного дела в отношении Фургала и других обвиняемых. Стоимость арестованного имущества оценивается в размере более 50 миллионов рублей", – отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, арест наложен на два автомобиля Lexus, две Toyota, две Subaru, Honda, грузовики, тягачи и прицепы, грузовые автокраны, фургоны, четыре машино-места, нежилые объекты и жилье в Хабаровске и центре Москвы.

Также в правоохранительных органах сообщили, что признательные показания в рамках расследования дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении Фургала дал его бывший деловой партнер Николай Мистрюков.

"Он признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство", – говорится в сообщении.

В конце апреля 2022 года сообщалось, что экс-губернатору Хабаровского края и другим фигурантам по уголовному делу об организации убийств предпринимателей суд продлил срок ареста еще на три месяца.

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.

В отношении Фургала также возбуждено уголовное дело по ряду эпизодов статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество"), а также по статье 289 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").