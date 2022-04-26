Суд продлил еще на три месяца арест Фургала и других фигурантов дела об убийствах

26 апреля, 23:10
Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
Люберецкий городской суд Московской области на выездном заседании в Мособлдуме продлил срок ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам по уголовному делу об организации убийств предпринимателей еще на три месяца.
Как рассказал ТАСС адвокат бывшего главы Хабаровского края Александр Старцев, срок ареста продлен до 28 июля.
"Суд отклонил все наши доводы и удовлетворил просьбу гособвинения о продлении срока ареста в отношении наших подзащитных", – сказал он.
Уточняется, что во вторник, 26 апреля, суд с третьей попытки отобрал присяжных для рассмотрения данного дела. Первое заседание по существу назначено на 11 мая. Уголовное дело будет рассматривать судья Люберецкого городского суда Геннадий Цой.
Фургал был задержан 9 июля 2020 года по обвинению в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.
СК вменяет ему организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Сам Фургал вину не признает.
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