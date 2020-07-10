Фургала арестовали по делу об организации убийств

Видео: Москва 24

Басманный районный суд Москвы постановил арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Данная мера пресечения будет действовать до 9 сентября, сообщает РИА Новости

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей", – объявил судья Артур Карпов.

Защита уже заявила, что будет обжаловать решение суда о мере пресечения в отношении Фургала.

"Да, мы будем обжаловать решение", – сообщил один из адвокатов главы Хабаровского края.

Заседание суда проходило в закрытом режиме с целью обеспечения безопасности участников процесса. Такое решение было принято в связи с заявлением следователя об угрозах фигурантам дела.

Главу Хабаровского края обвиняют в покушении на убийство. Кроме того, по версии следствия, он был причастен к организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов.

Последнее подтверждено показаниями тех, кто также обвиняется в смертях бизнесменов. Сам же Фургал не считает себя виновным, о чем на заседании суда заявил его адвокат Борис Кожемякин.

Он также сообщил, что Фургал был врачом и давал клятву Гиппократа. В связи с этим, по словам адвоката, он не мог совершить противоправное лишение жизни.