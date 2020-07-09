Губернатор Хабаровского края Фургал задержан по подозрению в покушении на убийство

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК.
"С учетом собранных доказательств, следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сообщается, что в отношении Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.
Известно, что губернатора Хабаровского края подозревают в покушении на убийство. По данным следствия, Фургал является организатором убийства ряда предпринимателей.
В СК отметили, что преступления, в которых подозревается Фургал, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Ожидается, что в ближайшее время Фургалу будет предъявлено официальное обвинение. Следствие планирует настаивать на мере пресечения в виде заключения под стражу до суда.
Кроме Фургала в рамках уголовного дела были задержаны еще четыре человека. Следствие полагает, что все они являются активными участниками преступной группировки.
Сейчас следователи продолжают сбор доказательств вины участников преступной группировки. Проводится проверка на предмет причастности их к другим преступлениям.
Ранее экс-замгубернатора Курганской области задержали за злоупотребление полномочиями. Сообщалось, что сумма причиненного ущерба превысила 195 миллионов рублей.
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