Задержанного по делу о коррупции и. о. замглавы Хакасии отстранили от должности

07:40
Фото: СК РФ
Исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, задержанного по делу о получении взятки, отстранили от занимаемых должностей, сообщает ТАСС.
По словам главы региона Валентина Коновалова, члены его правительства должны быть вне обвинений со стороны следствия, поэтому он принял решение об отстранении Новикова.
И. о. замглавы республики курировал работу министерства транспорта и Госкомитета энергетики и тарифного регулирования. Его полномочия распределили между другими заместителями главы Хакасии – Николаем Мироновым, Ириной Войновой и Юрием Курлаевым.
Абаканский городской суд принял решение об аресте Новикова на 2 месяца сроком до 16 июня. Он подозревается в получении взятки.
18 апреля Сергей Новиков был задержан в Абакане с поличным. СК возбудил в отношении фигуранта дело о взятке в особо крупном размере.
По данным следствия, чиновник потребовал не менее 12 миллионов рублей за покровительство деятельности фирмы при редакции контракта, заключенного на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.
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