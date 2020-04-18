СК возбудил дело о взятке в отношении и.о. замглавы Хакасии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК.

Отмечается, что его задержали в Абакане с поличным.

"Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила агентству официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее был задержан вице-губернатор Кировской области. Андрея Плитко подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

20 марта в Бурятии начальника полиции задержали за взятку в 8 миллионов рублей.