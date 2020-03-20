В Бурятии начальника полиции задержали за взятку в 8 млн рублей

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В Тункинском районе Бурятии по подозрению во взятке задержали начальника межмуниципального отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает "Комсомольская правда".

По данным следствия, в 2017 году он приостановил работу принадлежащего местному предпринимателю карьера, с которого поставлялась песчано-гравийная смесь для строительства автодороги "Култук-Монды".

Затем через знакомого злоумышленник организовал поставку смеси с другого карьера, где ее добывали нелегально. За это полицейский получил около восьми миллионов рублей, говорится на сайте Следственного комитета (СК) по региону.

В то же время суд Октябрьского района Барнаула арестовал заместителя главы администрации Сергея Демина по делу о получении взятки в 2,9 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2019 году он получил от предпринимателя взятку за покровительство бизнеса, сообщила пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Замоскворецкий районный суд столицы ранее приговорил экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова к девяти годам заключения в колонии общего режима.

Его обвинили в растрате 155 миллионов рублей, полученных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. используя свое служебное положение.