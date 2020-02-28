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Происшествия

02:03

Пресненский суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

происшествия суды

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Пресненский суд Москвы принял решение арестовать начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину. Сообщается, что сотрудницу ведомства обвиняют в получении крупной взятки.

По информации ТАСС, Алешину задержали на два месяца.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной, подозреваемой по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", – рассказали в суде.

Источник в правоохранительных органах добавил, что Алешину "подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей".

"Ее уголовное дело расследуют следователи СК РФ", – отметил источник.

В начале декабря 2019 года несколько Telegram-каналов разместили сведения о том, что в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией "Центральное страховое общество". Сообщалось, что ущерб в рамках разбирательства может составлять порядка 13 миллиардов рублей.

В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках.

Ранее московского прокурора задержали из-за взятки в 1,2 миллиона рублей. Уточнялось, что деньги он получил от гендиректора компании, у которого были проблемы с трудовым и миграционным законодательством.

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