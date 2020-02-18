Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику Захарченко

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Приговор Пресненского суда Москвы от 10 июня 2019 года и апелляционное постановление Московского городского суда от 17 октября 2019 года в отношении Захарченко оставить без изменений", – говорится в решении суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу защиты и протест прокурора, требовавшей пересмотра приговора в части оправдания по делу о получении взятки.

10 июня Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 лет.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

По главному эпизоду в получении от владельца названного ресторана взятки размером 800 тысяч долларов суд экс-полковника оправдал. Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов. Он называет возбужденные против него уголовные дела фейковыми.

