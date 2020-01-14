Экс-полковник МВД Захарченко подрался в колонии в Мордовии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В исправительной колонии № 5 в Мордовии произошла драка между заключенными. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия.

Отмечается, что инцидент между двумя заключенными, отбывающими наказание в ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, произошел 9 января.

В результате драки одному из осужденных была оказана первая медицинская помощь. В пресс-службе добавили, что материалы дела переданы в СК для принятия процессуального решения по данному делу.

В свою очередь, знакомый с ситуацией источник агентства уточнил, что одним из нападавших является осужденный экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко.

10 июня Пресненский суд столицы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 117 миллионов 990 тысяч рублей и лишили звания полковника полиции и госнаград. Позже ему смягчили наказание до 12,5 лет.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде 50%-ой дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

